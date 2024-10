Il CT della Serbia,, ha parlato così di Dusane del paragone con Erling: "Magari lo supererà, dipenderà da Dusan e da Haaland. Dusan sta bene mentalmente e fisicamente, ha una bella corsa. Segnare 4 gol in pochi giorni non è da tutti. Sì, mi sembra il miglior Vlahovic di sempre, ma può crescere ancora e lui lo sa. Come Dusan aiuta la squadra, la squadra aiuta lui. Se sta sereno, in area è un killer. Sono certo che non si fermerà e segnerà pure al Cagliari. A Lipsia ha fatto due gol fantastici. Non gli manca nulla per una stagione da 30 reti".