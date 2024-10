Dusan, attaccante di punta della Juventus, è al centro di intensi colloqui riguardo al suo futuro. Attualmente guadagna 8 milioni di euro netti, cifra che sale a 10,5 milioni grazie a un premio di fedeltà legato a questa stagione, incluso nel contratto al momento del suo trasferimento alla Juventus nel gennaio 2022. Tuttavia, la situazione economica della Continassa è cambiata e le cifre di questo tipo non sono più sostenibili per la società.L’attuale contratto diprevede un bonus che nel 2025-26 aumenterà a 4 milioni, portando il suo stipendio a 12,5 milioni. Queste cifre, seppur meritocratiche, sono diventate sempre più problematiche per la Juventus, che negli ultimi anni ha adottato una politica di contenimento dei costi e un'“autodieta” per il monte stipendi.La dirigenza bianconera ha quindi in mente di proseguire con il suo “bomber” principale, ma allo stesso tempo punta a rendere più sostenibili i costi complessivi del contratto. Di qui l’esigenza di trovare un compromesso che possa soddisfare entrambe le parti.