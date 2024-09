Due dei principali attaccanti che giocano in Serie A, ovverostanno faticando. I due giocatori sono stati rispettivente il capocannoniere e il vice capocannoniere della scorsa stagione. Il centravanti della Juventus non segna da quattro partite e sta giocando sotto le aspettative, l'argentino invece addirittura non ha ancora trovato il goal in questo inizio di stagione. Ma qual è la differenza tra l'attaccante dell'Inter e Vlahovic? Ecco le parole dell'ex difensore del Milan,durante il programma Sky Calcio Club"Vlahovic in difficoltà? Sì, lo vedo emotivo. Pensa troppo ai gol. Lautaro è più distaccato dalla casella gol fatti ed è più partecipe. Vlahovic deve superare la fase del reputare il gol come aspetto fondamentale".