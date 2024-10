Gli infortuni e la pianificazione futura sono al centro dei pensieri della Juventus in vista del prossimo periodo di mercato. Natale può sembrare lontano, ma per la "Signora" è già tempo di lavorare alla lista dei desideri. La priorità sarà trovare un sostituto per l'infortunato Gleison, e l'opzione di un prestito di Milan Skriniar dal PSG per gennaio intriga molto. Tuttavia,, direttore tecnico della Juventus, si sta concentrando anche su altri fronti, tra cui il rinnovo di Dusan, il cui contratto scade nel 2026. Non si tratterebbe di un nuovo acquisto, ma il prolungamento del rapporto con il bomber serbo sarebbe un colpo importante.Vlahovic, a 24 anni, rappresenta uno dei pilastri della Juventus del futuro, grazie al suo talento, margini di miglioramento e una dote di 7 gol in 9 partite in questa stagione. Con 48 reti in 110 presenze da quando è arrivato a Torino, Dusan è sempre più centrale nel progetto di Thiago Motta, che lo vede come un leader positivo e un riferimento per la squadra. Anche l’attaccante serbo è convinto che il progetto bianconero sia destinato a crescere, tanto da voler puntare alla conquista di scudetto e Champions con il club che ha sempre ammirato. Dopo aver vinto la Coppa Italia 2024, Vlahovic è determinato a continuare a scrivere pagine importanti con la Juventus.