Vlahovic e Conceicao: allenamento a parte verso il derby

In vista del derby trale grande incognite per Thiago Motta riguardano la presenza di Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao, entrambi alle prese con dei piccoli problemi muscolari.hanno continuato ad allenarsi a parte anche nell'allenamento odierno. Non sono quindi ancora rientrati a disposizione di Thiago Motta. Sarà decisiva la giornata di domani per capire se potranno essere convocati oppure no. Tra i due, ci sono più speranze per l'attaccante serbo mentre è un po' più indietro Conceicao.