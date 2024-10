Il rosso a Romagnoli

Il goal partita

Leadership

Non è arrivato il goal, ma contro la Lazioha saputo essere ancora una volta decisivo ai fini del risultato. L'attaccante serbo ha visto i propri sogni di gloria infrangersi contro la traversa che, nel secondo tempo, avrebbe potuto sbloccare molto prima le operazioni in casa bianconera, ma come detto stiamo parlando di dettagli. Dettagli che hanno fatto la differenza perché se, come giusto che sia, le prestazioni di DV9 vengono spesso valutate in relazione ai goal o alle occasioni fallite, ieri il serbo ha fornito ulteriori segnali incoraggianti, pur senza finire sul tabellino dei marcatori. Il numero 9 bianconero è infatti entrato nelle due azioni chiave che hanno determinato la partita.La splendida azione corale che ha consentito a Pierre Kalulu di involarsi verso la porta e di 'provocare' l'espulsione di Alessio Romagnoli è stata infatti orchestrata proprio da Vlahovic, il cui splendido passaggio in profondità ha aperto una breccia nella linea difensiva laziale mandando in porta il compagno in maglia numero 15.Ma anche nel goal che ha deciso il match c'è lo zampino di Dusan Vlahovic. L'azione insistita da parte della Juve, ha infatti portato l'ex Fiorentina a lavorare - spalle alla porta - un bel pallone in ampiezza per Cabal, il cui cross ha poi trovato gentile ausilio nella goffa deviazione di Gila che ha beffato imparabilmente Provedel. E anche qui, come nel primo tempo, Vlahovic decisivo. Anche senza segnare.Thiago Motta, nel corso di queste settimane, ha sempre parlato di Vlahovic come di un leader positivo. Ed è proprio questa positività che Dusan cerca di trasmettere ai compagni e non solo nel corso dei novanta minuti. Basti vedere quando, in occasione del goal fallito da Douglas Luiz, il serbo si sia rivolto al pubblico incitando i tifosi ad applaudire e a sostenere il brasiliano. Gesti di spessore. Da leader, appunto.





