Vlahovic: le parole dal ritiro in Nazionale

ha parlato a TV Arena Sport dopo la partita pareggiata contro la Svizzera. Il centravanti della Serbia e della Juventus ha commentato così il match: "Poteva andare meglio, se avessimo vinto, ma non mi lamento. Un pareggio importante per noi. Adesso possiamo andare al 100% in vista della Danimarca"."Siamo contenti di aver pareggiato in una partita difficile. Dopo quel gol subito abbiamo dimostrato di poter giocare con tutti. Alla fine siamo stati premiati. Grazie ai nostri fan per il loro incredibile supporto e per essere sempre con noi. Non abbiamo vinto, ma questo è un risultato favorevole"