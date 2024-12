Nessuno come. L'attaccante serbo della, che ha sbloccato il match di questa sera contro il, è il giocatore di Serie A che ha segnato più goal tra tutte le competizioni da inizio 2024: 22 reti per lui in questo anno solare, come riportato da Opta. Il classe 2000 è tornato a disposizione per la sfida di sabato scorso contro il Bologna dopo lo stop per un affaticamento muscolare, senza però riuscire a incidere. Oggi, nella notte più importante, lo "squillo" più forte, che gli è valso il traguardo personale e ha portato la squadra bianconera in vantaggio.