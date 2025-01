Vlahovic da incubo: un'altra notte da dimenticare, i numeri certificano il momento no

AFP via Getty Images

Era una grande occasione, che arrivava dopo tre panchine consecutive, nel contesto di un torneo dove in questa stagione aveva fatto vedere cose importanti. C'erano tutti i presupposti affinchépotesse lanciare un segnale forte nella notte dell'Allianz Stadium contro il Benfica.Nulla di tutto ciò è però avvenuto. Il serbo è incappato in una delle proverbiali serate da dimenticare che, evidentemente, vanno ad appesantire un trend stagionale piuttosto al ribasso. Il serbo lotta, si sbatte, ci prova in qualsiasi modo, ma i tratti di quell'attaccante devastante che si pensava di avere tra le mani nel giorno del suo sbarco a Torino è solamente un triste e pallido ricordo.

Non segna da oltre un mese

Vlahovic dà la sensazione di essere completamente ingabbiato, pecca di lucidità e brillantezza in diverse giocate, in tantissime scelte. Ciò che fa, puntualmente lo sbaglia e la sequela di errori infilati contro il Benfica gravano su un bilancio che inizia ad essere davvero pesante. Un bilancio complessivo come sempre tracciato dai numeri.Lo scorso 11 dicembre, Vlahovic segnava un goal davvero importante contro il Manchester City, tre giorni dopo trasformava il calcio di rigore che evitava alla Juventus una clamorosa sconfitta interna contro il Venezia. Infine, a stretto giro, sbloccava anche la gara di Coppa Italia col Cagliari. Era il 17 dicembre scorso, da quel momento DV9 non ha più segnato.E' passato più di un mese dall'ultimo acuto a tinte bianconere per un digiuno da rete che dura ormai da 351 minuti. Al netto dei goal, però, quella di Vlahovic sembra una totale involuzione dal punto di vista tecnico-tattico. Da punto di riferimento ad irrisolvibile incognita. Una parabola che lo allontana sempre di più dalla centralità di un progetto che fatica a mettere radici.