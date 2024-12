Perché Vlahovic viene criticato

sta vivendo uno dei suoi momenti "di grazia" alla, uno di quelli che solitamente alterna ad altri in cui invece fa fatica ad avere anche una minima confidenza con il pallone: per lui nell'ultima settimana tre goal in tre partite - in altrettante diverse competizioni -, mentre si avvicina la fine di un anno che non ha portato nessuna novità sostanziale sul suo prossimo futuro, e dunque sul possibile rinnovo di contratto . Intanto il suo rapporto con la tifoseria bianconera continua ad essere un po' ambivalente, come dimostra lo spiacevole episodio - frutto della grande tensione per il pareggio - post Juve-Venezia, comunque risolto con la "pace" in occasione della sfida di Coppa Italia.E così, mentre gli estimatori del serbo fanno presente che ha già segnato 12 goal in 20 presenze stagionali - quasi un terzo di quelli complessivi della squadra -, i suoi detrattori non perdono l'occasione di sventolare statistiche di ben altro tipo: come riporta La Repubblica, Vlahovic centra la porta meno di una volta su tre (in A, in 89 fanno meglio di lui) ed è addirittura 118° nel rapporto tra tiri e reti, oltre che il peggiore della squadra per passaggi riusciti (appena il 71%) e il secondo dopo Kenan Yildiz per stop sbagliati, nonostante sia quello che tocca meno palloni.D'altro canto, come è emerso in maniera evidente quando era fermo ai box per infortunio, questa Juve non può fare a meno del suo nove, sia per una questione di numeri che per un aspetto tattico , essendo l'unico centravanti abile e arruolabile in assenza di Arek Milik. Tutti dati da considerare, quando si tornerà a discutere del suo rinnovo di contratto.





