Vlahovic contro David: sfida tra campo e mercato

La partita tra laè anche la sfida a distanza traQuest'ultimo è uno dei profili che interessa ae al club bianconero. Sfida quindi legata anche al mercato tra i due giocatori. Mercato però inteso come quello estivo, e non adesso a gennaio. E il motivo è semplice, ovvero cheAl momento quindi,Nati a 14 giorni di distanza, entrambi devono ancora fare il salto definitivo e consacrarsi a livello internazionale. L'attaccante del Lille sta vivendo un grande inizio di stagione, avendo già segnato 10 goal in 13 partite, di cui tre in Champions League. Numeri leggermente inferiori per Vlahovic, a quota 8. La vera differenza tra i due è quella contrattuale, visto che nonostante il futuro sia incerto per entrambi,Proprio per la sua situazione contrattuale, la Juventus resta molto attenta sul fronte David, che sarebbe una grande opportunità a zero. Prima però le priorità sono altre. Quella del difensore, come confermato direttamente da Giuntoli. E poi l'attaccante, ma non per giugno, già a gennaio. Perché comunque, al di là delle parole del dirigente bianconero, alla Continassa si proverà a prendere anche un'alternativa a Vlahovic. I nomi più caldi?All'estero invece da monitorare la situazione di Kolo Muani, fuori dal progetto del Psg.