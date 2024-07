Mattia, Loca: non abbiamo capito chi è tornato pic.twitter.com/gno9qZKNYB — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2024

Completato il passaggio al JMedical,si è recato alla Continassa per sostenere il primo allenamento agli ordini di, ieri presentatosi ufficialmente in qualità di nuovo allenatore della. C'è grande entusiasmo in casa Juve per il ritorno del serbo, destinato ad una stagione da assoluto protagonista in qualità di epicentro offensivo del nuovo progetto tecnico targato dal tecnico italo-brasiliano. Entusiasmo che si respira anche tra i compagni i quali - su tutti Mattia Perin e Manuel Locatelli - hanno accolto il centravanti serbo tra i sorrisi.