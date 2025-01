Le condizioni di Vlahovic e Conceicao

Non c'è tempo da perdere alla Continassa, dove questa mattina laè già tornata ad allenarsi in vista dell'imminente sfida in casa dell'Atalanta. La buona notizia è che si è rivisto in campo anche, che ha svolto comunque lavoro differenziato ma potrebbe rientrare per il delicato match di martedì dopo lo stop per affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare il derby di ieri contro il Torino.Ancora a parte, invece,, alle prese con un sovraccarico a livello del flessore, che ha effettuato un lavoro di recupero a parte ed è leggermente più indietro rispetto all'attaccante: la speranza, nel suo caso, è quella di averlo a disposizione per il big match del prossimo sabato contro il Milan.





