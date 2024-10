Quanti goal ha fatto Vlahovic contro la Lazio?

avrà di nuovo i riflettori puntati addosso nel match di domani tra. Anche perché, dopo i goal contro Genoa, Lipsia e Cagliari, il serbo potrebbe segnare in quattro match di fila per la prima volta con la squadra bianconera tra tutte le competizioni: l’ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2021 con la maglia della Fiorentina (cinque gare consecutive in quel caso).Vlahovic ha realizzato sei goal in sette sfide contro la Lazio in campionato (due di testa, due di destro e due di sinistro); solo contro il Cagliari (sette) ha segnato più reti in Serie A.