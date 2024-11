Perché Thiago Motta parlerà con Vlahovic

Prima la paura, poi il mezzo sospiro di sollievo. Si è scongiurato il peggio per, presentatosi ieri al J|Medical per svolgere le visite mediche, dopo l'infortunio accusato in Nazionale, che quantomeno hanno escluso lesioni. Le sue condizioni - ha precisato la- saranno monitorate giorno dopo giorno, come da prassi, anche se al momento resta in forte dubbio la sua presenza per il big match di sabato contro il Milan e pure per la trasferta europea successiva a Birmingham, in casa dell'Aston Villa.Intanto, come racconta l'edizione torinese de La Repubblica,è pronto a parlargli direttamente, per due motivi. Innanzitutto per capire da lui le sue sensazioni sul problema fisico e poi per approfondire la genesi delle dichiarazioni dei giorni scorsi, quelle che hanno fatto molto rumore anche tra i tifosi: "Il CT Stojkovic mi ha liberato dai compiti difensivi, il che è positivo per un giocatore con la mia struttura fisica: quando presso e rincorro gli avversari, poi rischio di arrivare stanco e meno lucido in fase di finalizzazione", le parole di Vlahovic, che sono state subito lette come una frecciata al tecnico italo-brasiliano rimandando ai tempi in cui il "bersaglio" era stato, invece, Massimiliano Allegri.