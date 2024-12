Dusan, attaccante della, ha finora disputato quattro partite di Serie A contro la sua ex squadra, la Fiorentina, senza mai riuscire a trovare la via del gol. Questo dato rappresenta una particolarità significativa nella carriera del serbo, considerando che raramente rimane a secco per così tante sfide contro un avversario specifico. Infatti, soltanto contro il Monza Vlahovic ha giocato più partite di campionato senza segnare, arrivando a cinque incontri privi di reti. Per un bomber del suo calibro, si tratta di una statistica insolita che potrebbe essere uno stimolo per interrompere il digiuno nelle prossime occasioni.