Come scrive Tuttosport, c'è un pizzico di preoccupazione in casaper. L'attaccante serbo è stato sempre titolare finora in stagione con la maglia bianconera tra campionato e Champions League, con nove goal e un assist già all'attivo, e solo nell'ultimo periodo Thiago Motta ha iniziato a "gestirlo" un po', per quanto possibile, togliendolo in anticipo per non spremerlo troppo. Il "problema", ora, è che il classe 2000 è stato convocato in, pertanto potrebbe scendere in campo per altre due partite tra venerdì e lunedì (le avversarie della Serbia in Nations League sono Svizzera e Danimarca): fino a quando Dusan riuscirà a reggere questo ritmo senza riposare?