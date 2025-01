Quali partite ha saltato Dusan Vlahovic?

La stagione in corso sta mettendo a dura prova Dusan, che, a causa di vari problemi fisici, ha già dovuto saltare ben cinque partite decisive con la Juventus. Un numero che pesa non solo sul rendimento del giocatore ma anche su quello della squadra, che fatica a trovare il giusto equilibrio offensivo in sua assenza. In più, pesa l'assenza del sostituto designato, cioèLe prime difficoltà sono emerse già nella fase a gironi di Champions League, quando il serbo ha dovuto saltare la partita contro. Quella che sarebbe stata una sfida cruciale per la squadra bianconera, ha visto la Juventus giocare senza la sua punta di riferimento. A distanza di poche settimane, un altro stop lo ha tenuto lontano dal campo nella sfida contro ilin Serie A, match che si è rivelato fondamentale per le ambizioni di campionato dei bianconeri.Anche nelle sfide di campionato contro, Vlahovic non è stato disponibile per Thiago Motta, costringendo la squadra a fare a meno del suo capocannoniere e punto di riferimento in attacco. Ogni assenza ha inevitabilmente influenzato le dinamiche della Juventus, che ha dovuto riorganizzarsi senza la sua presenza fisica e il suo fiuto del gol.Ora, con l'incontro contro l'Atalanta che si avvicina, Vlahovic è ancora assente a causa di un nuovo infortunio. La sua condizione non migliora al ritmo sperato, e la Juventus continua a dover fare i conti con la mancanza del suo centravanti di punta, fondamentale per gli schemi tattici della squadra. Al suo posto ci sarà ancora Nico Gonzalez centrale.