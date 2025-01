Vlahovic, sondaggio dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: il retroscena

AFP or Licensors

La situazione di Vlahovic

Nei giorni scorsi l'ha fatto un sondaggio per. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo cui l'attaccante serbo non ha preso nemmeno in considerazione l'ipotesi nonostante la promessa - quasi scontata quando si ha a che fare con club arabi - di uno stipendio importante. Il classe 2000, dunque, non raggiungerà Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli, ma non per questo il suo prossimo futuro è totalmente chiaro.Come spiega Calciomercato.com, infatti, la cifra per la sua cessione si sta abbassando, assestandosi a oggi sui 30 milioni di euro. La, in ogni caso, lo cederebbe solo a titolo definitivo, o con obbligo di riscatto praticamente certo. Intanto, con l'arrivo di Randal Kolo Muani, l'urgenza è quella di stabilire con Thiago Motta come gestirlo al meglio , per evitare che il rapporto si deteriori in maniera irreparabile a un anno e mezzo dalla scadenza di contratto.