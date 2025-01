Verso Juventus-Benfica, Vlahovic è davvero sicuro del posto? C'è anche Nico Gonzalez, e sugli esterni...

AFP via Getty Images

Vlahovic sarà titolare in Juventus-Benfica?

La sua esclusione dall'undici titolare di, per quanto attesa, ha fatto rumore. E ovviamente ha aperto una sorta di caso, perché passare in un batter d'occhio da giocatore imprescindibile a "panchinaro di lusso" non è proprio così normale., però, è pronto a tornare in campo da protagonista in. O forse no.Perché sì, è certo chenon potrà dare il suo contributo nel match contro il, ma è pure vero che alle sue spalle c'è sempre unche incombe, almeno nelle idee di Thiago Motta. Che ha già dimostrato di voler puntare su di lui anche in presenza del serbo, come è successo di recente nelle sfide contro Milan, Brugge e Atalanta.

Chi giocherà sugli esterni?

L'ultima parola, ovviamente, sarà proprio del tecnico bianconero, che si prenderà tutto il tempo necessario per decidere chi schierare in attacco. A proposito, il dubbio è anche sugli esterni: la sensazione è che mercoledì possa essere il turno dida una parte edall'altra, entrambi subentrati solo nel finale della gara di sabato contro il Napoli al posto di Nico Gonzalez e Kenan Yildiz. Che quindi finirebbero per riposare, a meno che l'argentino non venga riportato, ancora una volta, lì nel ruolo di centravanti. Gli occhi di tutti, a quel punto, tornerebbero su Vlahovic. Ma non per osservare i suoi movimenti in campo…