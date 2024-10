Lipsia-Juventus, le parole di Vlahovic

Il grande protagonista della vittoria dellaha parlato ai microfoni di: "Sono contentintissimo, soprattutto per la squadra, abbiamo giocato per quasi 45 minuti con un uomo in meno, stiamo diventando una squadra, abbiamo lottato come ci ha chiesto il mister, non abbiamo smesso di pressargli con un uomo in meno, poi ci sta soffrire alla fine ma penso che abbiamo vinto meritatamente"."Questo è merito tuo (ride ndr), ci siamo visti e da quando ci siamo visti due doppiette, devi venire più spesso a vedere le partite. Si è stato un bel goal, queste vittorie ci servono, queste partite che non abbiamo giocato l'anno scorso. Dobbiamo andare con ancora più convinzione"."Siamo stati tutti bravi, abbiamo recuperato un pallone che era il nostro piano prima delle partita, recuperare alti e poi andare subito a concludere se abbiamo la possibilità. Ho fatto d'istinto, ho visto che c'era spazio, ho tirato a giro e per fortuna è entrata. Importantissimo per noi, voglio fare i complimenti ai compagni e al mister per come ha preparato la partita".