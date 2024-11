ha parlato a Dazn prima di Juventus-Torino: "Per tanti di noi sarà il primo derby. È una partita molto sentita e importante, abbiamo parlato un po’ spero di portare la vittoria alla squadra. Sarà difficile ma daremo tutto per vincerla»."Avremo bisogno di tempo sicuramente, lui viene da un contesto diverso e anche oggi giochiamo in maniera diversa. Più tempo passano in campo insieme, più gli automatismi si creano. C’è una bella intesa e penso che mi possa aiutare tanto come io posso aiutare lui"."Sono contentissimo, ho saltato due volte per motivi familiari. Daremo tutto per vincere due partite importanti".