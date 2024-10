Attualmente a quota 49,è a un passo dal segnarecon la maglia della, considerando tutte le competizioni; nel periodo da gennaio 2022 in avanti, il serbo classe 2000 ha realizzato almeno 32 reti in più di ogni altro compagno di squadra. Il numero 9 bianconero, che ha collezionato quattro centri nelle ultime quattro partite giocate in Serie A, vuole ritrovare quanto prima la gioia personale anche in casa: in questa prima parte di stagione, infatti, ha messo a segno solo un goal tra le mura amiche dell'Allianz Stadium , il rigore contro il Cagliari nel match del 6 ottobre scorso.