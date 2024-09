L'ex portiere Emilianoha parlato ai microfoni di TvPlay del centravanti della Juventus serbo Dusan Vlahovic in seguito all'ultima gara di campionato, quella contro il Napoli di sabato allo Stadium. Queste le sue parole:- "Vlahovic imbarazzante contro il Napoli. Sembra totalmente involuto. A me il Napoli contro la Juventus non mi è piaciuto tantissimo. Mi aspettavo molto di più» ha detto l’ex portiere, soffermandosi in maniera pesante sul momento attraversato dal centravanti serbo tra campionato e Champions League".