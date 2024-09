Juvenuts-Napoli, retropassaggio di Olivera: la visione di Viviano

L'ex portiere Emilianoha parlato ai microfoni di TvPlay. Commentando tra le altre anche il retropasaggio di Olivera in Juventus-Napoli di sabato sera allo Stadium che si è conclusa per 0-0. Episodio che ha sollevato parecchie polemiche. Queste le parole dell'ex portiere sull'episodio dalla difficile interpretazione:"Il tocco di Olivera in area è stato un retropassaggio, ma questo tutta la vita. L'unico dubbio che ho è che lui volesse indirizzarlo verso il difensore".