Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è concentrato soprattutto su Kenan Yildiz ha detto la sua anche sue la sua prima parte di stagione alla: "I tecnici sono abituati alla pressione. Contano i risultati, ma il suo progetto è nato ora, serve tempo per plasmarlo e capire dove intervenire per completare e migliorare la squadra. Un passo alla volta. Manca qualcosa. Ma il mercato perfetto in una sola sessione non esiste. Le squadre le completi se hai un budget importante da investire per almeno due-tre anni. Non lo dico io, lo dice la storia".