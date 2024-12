Il 17 dicembre la Juventus scenderà in campo in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Allianz Stadium arriverà il, che ha già giocato a Torino in questa stagione. La partita contro i rossoblù, inoltre, aveva interrotto l'imbattibilità dei bianconeri in Serie A con il gol di Marin su rigore. Sarà dunque un'ottima occasione per la Juve per riscattare quel match, finito in pareggio. La vincente della gara affronterà: gli azzurriai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari.