, responsabile legale FIGC, ha parlato alla stampa a margine della presentazione della seconda edizione del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Tra gli argomenti toccati, Viglione ha espresso un suo pensiero anche sulla squalifica di Francisco Conceicao, espulso nel match dell'Allianz Stadium contro il Cagliari."La squalifica di Conceicao? Non sono le opinioni che possono modificare dei referti. Si può applicare nel momento in cui c'è qualcosa di oggettivo. Un giudice non può valutare delle opinioni, c'è un procedimento che può portare ritenere che una condotta sia diversa da quello che un referto arbitrale sostiene".