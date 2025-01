Vieri sbotta contro Cassano: 'Vergognati! Non nominare mia madre'

Le parole di Bobosu Instagram:"Caro Cassano, ti devi solo vergognare - è esploso Vieri su Instagram -. Non permetterti di nominare mia madre!!!! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati".Il riferimento è ad un passaggio dia BSMT:“E’ solo un traditore e io non conosco perdono per il tradimento. La fine della Bobo TV? Si arriva a un certo punto dove se tiri troppo si spacca qualcosa che non si può più ricucire. A quella persona là, per me è un capitolo chiuso. Pensavi di essere il migliore? E invece ti sbagliavi, noi continuiamo da soli e lui ora si attacca e non lo segue neanche sua madre”.