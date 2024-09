Christian Vieri, ex attaccante di Juventus ed Inter, ha commentato l'avvio di campionato e il mercato dei bianconeri. "Le prime partite sono difficili perché hai poco tempo per allenarti, soprattutto dopo le estati con i grandi tornei. Non è nemmeno facile giocare con tanto caldo. Inter e Juventus hanno fatto bene", le dichiarazioni di Vieri al Quotidiano Sportivo. "Il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare".MERCATO JUVE, SE LO ASPETTAVA? - "Sì perché un club così vuole vincere, non solo partecipare. Vuole fare la Champions, magari non vincerla ma comunque star lì a combattere. Lo stesso vale per l’Inter o il Milan. Devono far valere le loro qualità".