A margine della presentazione dei calendari di Serie A 2024/25,ha fornito la propria posizione riguardo alle squadre che si giocheranno la vittoria per lo Scudetto. La favorita, ovviamente, rimane l'Inter campione d'Italia in carica. Ecco le sue parole:"L'anti Inter sarà il Napoli con Conte. De Laurentiis ha fatto un grande acquisto prendendo Antonio ed ha una sola partita alla settimana, per cui poveri giocatori tutta la settimana con Conte. Il Napoli però tornerà grande e farà un grande campionato. Poi c'è sempre la Juventus, il Milan e le solite note".