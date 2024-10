Bobo, al Corriere della Sera, ha parlato così del momento della Juventus."È la strada giusta. Motta è giovane e bravo. Ha tante idee, vuole sempre fare la partita, e la Juve è cambiata molto a livello di mentalità: la vittoria di Lipsia spiega parecchie cose in questo senso. Il club poi ha preso giocatori adatti al credo di Thiago."Mi piace molto Francisco Coinceiçao, figlio del mio grande amico Sergio, che chiamo ogni settimana per ricordargli che Francisco è molto più forte di lui (ride,ndr)."Vlahovic? Deve stare tranquillo, zero ansie. L’importante è essere sempre lì. Nella mia carriera ho sbagliato gol da zero metri, senza portiere... Non ci sarà mai un problema Vlahovic".