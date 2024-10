Vice Vlahovic? L'idea di Trezeguet

La Juventus dovrà muoversi sul mercato gennaio alla ricerca di un sostituto per il centravanti serbo Dusanche complice l'infortunio di Arek Milik ha al momento giocato tutte le partite delle Vecchia Signora. Il direttore Giuntoli quindi si muoverà probabilmente a gennaio ma un ex centravanti della Juventus del calibro di David Trezeguet ha dato un consiglio alla dirigenza ( QUI le parole integrali).CONSIGLIO DI MERCATO- "Mi piace molto Colidio, 2000 del River Plate, ex Inter e con passaporto italiano. Gli argentini in Italia si ambientano in fretta".