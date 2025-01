, "il ragazzo delle prime volte", sa come si fa a battere il, che laaffronterà sabato nel derby allo stadio Olimpico. Il giovane attaccante turco ha segnato 5 reti in stagione (3 in campionato, una in Champions e una in Supercoppa), e l’ultima in Serie A risale proprio alla stracittadina contro i granata del 9 novembre, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport: tuffo di testa sotto porta e classica esultanza con la linguaccia alla Alex Del Piero. Un goal bellissimo, come quelli nei derby contro il Toro ai tempi delle giovanili bianconere. Ovviamente, a maggior ragione in assenza di Francisco Conceicao, per il match di sabato lo attende una maglia da titolare.