Verso Torino-Juventus: l'allenamento dei bianconeri

A due giorni dai bianconeri proseguono la preparazione verso il derby, in programma sabato 11 gennaio. Il report dell'allenamento della Juventus."Proseguono, alla Continassa, gli allenamenti della Juventus, a due giorni dal Derby della Mole.Bianconeri al lavoro, dunque, questa mattina in vista del prossimo appuntamento che li attende: la stracittadina sul campo del Torino, in programma sabato 11 gennaio 2025 alle 18:00. Il match contro i granata sarà valido per la 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.La squadra – dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento – ha dedicato l’intera sessione alla tattica".