Torino-Juventus, chi sostituisce Locatelli?

La, che era stato ammonito nell'ultima partita di campionato ed è squalificato per somma di ammonizioni. Chi giocherà al suo posto in mezzo al campo?Thiago Motta dovrà scegliere il compagno di Khephren Thuram, sicuro di una maglia dal primo minuto. Al momento l'idea più concreta come riferisce il Corriere dello Sport sarebbe quella di arretrare Teun Koopeminers, come fatto in alcune occasioni nelle ultime settimane. Ci sono comunque diverse opzioni come Weston McKennie, nelle ultime tre gare utilizzato come terzino sinistro, e Douglas Luiz, sempre atteso al decollo definitivo, ma anche Fagioli che però ha perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo ed è finito tra i sacrificabili sul mercato.