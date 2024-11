La Gazzetta dello Sport riferisce che ilsegue con attenzione le condizioni di Alvaroin vista della sfida contro laa San Siro. Morata, già convocato dalla Spagna, è stato monitorato dallo staff medico della nazionale in conformità al protocollo FIFA. Dopo il recente trauma cranico, il centravanti è considerato idoneo a giocare e dovrebbe essere in campo senza sorprese. La Spagna conta su di lui, e il Milan si aspetta di schierarlo contro la Juventus, pronto per il grande incontro della prossima settimana.