La Gazzetta dello Sport riflette così sull'importanza per ladella sfida di mercoledì contro l': "L'incrocio non serve solo per la classifica del torneo. Sarà un crash-test importante nel percorso di crescita disegnato da. Nell’unica sconfitta stagionale, la Juve è stata travolta dallo Stoccarda, che ha imposto fisicità, potenza e intensità. L’Aston Villa proporrà lo stesso tipo di calcio. La romanzesca rimonta di Lipsia ha dato consapevolezza alla giovane creatura di Thiago che a Birmingham ha l’occasione per crescere ancora. Magari impegnando il Dibu Martinez più di quanto abbia fatto domenica a San Siro con Maignan".E ancora: "Il nazionale inglese, 6 goal in Premier, 19 e 13 assist nel campionato scorso, è un altro buon test per la miglior difesa della Serie A. La Juve va in Inghilterra come gli studenti italiani d’estate, per imparare e per crescere".