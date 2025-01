Verso Juventus Women-Roma, Canzi: 'Le nostre prestazioni non perdono di qualità, contento per i rinnovi'

Getty Images

Juventus Women-Roma, le parole di Canzi

Vigilia di Juventus Women-Roma: le ragazze bianconere vogliono aumentare il distacco in classifica, e si trovano al momento a +7 dall'Inter e a +10 proprio dalla Roma. In vista del match di campionato, l'allenatore della Juve Massimiliano Canzi ha parlato del momento della squadra, passando anche per i rinnovi di'Per loro è sicuramente una sfida decisiva, perché 13 punti di distacco sarebbero decisamente molti. Noi ci avviciniamo alla partita con tranquillità, sapendo che la nostra arma più grande è la serenità, come è stato da inizio stagione. Siamo comunque coscienti che mancano ancora molte giornate, ma il clima è davvero positivo, in tutto l’ambiente'.

'Abbiamo avuto buone indicazioni, sia in campionato che in Coppa Italia. Il Club mi ha fortunatamente messo nelle condizioni di avere tante giocatrici su cui contare, e loro prendono le rotazioni con molta serietà, come hanno dimostrato con la Lazio, e le nostre prestazioni non perdono di qualità: è anche frutto di un ottimo lavoro dello staff, che fa si che le ragazze siano sempre in ottime condizioni'.'Eva Schatzer e Alessia Capelletti sono due storie molto belle, e sono molto felice per il loro rinnovo. Eva ha dimostrato coi fatti di essere al livello delle compagne, nonostante la giovane età, e ha saputo scalare gerarchie con la sua qualità. Alessia è un elemento davvero importante della squadra: gioca di meno ma quando scende in campo le sue prestazioni sono sempre di ottimo livello, e ha saputo calarsi nell’ambiente Juve in modo incredibile, diventando un tassello molto importante di questo gruppo'.