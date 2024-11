La, che alle 18.45 di oggi scenderà in campo contro l'in Champions League, cerca la prima vittoria in assoluto contro avversarie inglesi. L'unica altra esperienza – oltre a quella di due stagioni fa con la stessa squadra femminile dei Gunners – contro una squadra di Super League è arrivata nella fase a gironi del 2021/2022. Dopo la sconfitta per 1-2 in casa contro il Chelsea alla seconda giornata, le bianconere hanno pareggiato 0-0 a Kingston alla quinta.Questa è la settima stagione consecutiva della Juventus nelle competizioni europee, dal suo debutto, nel 2018/2019. È anche la terza volta nella fase a gironi: la scorsa stagione è stata l'unica in cui le bianconere hanno mancato l'appuntamento nell'attuale formato.