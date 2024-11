Ecco il report dell'allenamento dellaa due giorni dal derby contro il Torino."Si avvicina la partita contro il Torino, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, in programma sabato 9 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.Questa mattina la Juventus è scesa in campo al Training Center per focalizzarsi – dopo aver svolto un'iniziale fase di riscaldamento – prima suDomani altra giornata di allenamento alla Continassa per lavorare sugli ultimi dettagli in vista del Derby della Mole, mentre l’appuntamento con la conferenza stampa della vigilia è per le ore 13:00 all’Allianz Stadium. Come sempre, la conferenza stampa di Thiago Motta si potrà seguire in diretta su Juventus.com, previa registrazione gratuita al nostro sito".