Psv in emergenza contro la Juventus? La situazione degli infortunati

si "guardano" a distanza a pochi giorni dalla sfida diche disputerà martedì all'Allianz Stadium. Mentre la Juve affronterà l'Empoli, oggi pomeriggio sarà il Nijmegen a sfidare la squadra di Bosz, gli unici a battere il PSV nello scorso campionato.La situazione del Psv è quella di un’obbligata gestione, perché come scrive il Corriere dello Sport, non escono dall'infermeriamentre ci sono alcuni singoli da valutare: Dest, vecchia conoscenza del calcio italiano, ma anche Oppegard e Saibari. Sull'ex Roma Karsdorp, l'allenatore ha risposto così: "deve ancora trovare il ritmo perché non gioca una partita da aprile: stiamo prendendoci ancora del tempo perché vogliamo evitare il rischio di altri infortuni. Qualcosa che conoscevamo già, ancora prima di prenderlo. Quindi non è certo un ostacolo".