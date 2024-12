Juventus-Milan, come giocheranno i rossoneri

La prima partita di Sergiosarà contro la, gara che vale l'accesso alla finale della competizione. Ma come giocheranno i rossoneri?Secondo la Gazzetta Dello Sport, il tecnico portoghese utilizzerà il 4-4-2 come modulo per il debutto, sistema di gioco che Conceicao conosce bene e che spesso ha impiegato in passato. Abraham e Morata in attacco. Sulle fasce invece pronti Pulisic e Jimenez, confermato Theo Hernandez in difesa e la coppia Fofana-Reijnders. Davanti a Maignan, dovrebbe essere confermata la coppia Thiaw-Gabbia.