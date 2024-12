Cambiaso titolare in Juventus-Milan?

Iniziato il conto alla rovescia per la partita tra, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Appuntamento a Riyad, in Arabia Saudita, venerdì 3 gennaio. Nella formazione bianconera si potranno vedere alcuni cambiamenti rispetto alla partita contro la Fiorentina. Cosa filtra sulla presenza di AndreaCambiaso dopo l'infortunio alla caviglia non è ancora rientrato da titolare; con la Fiorentina è stato escluso ma per scelta tecnica; Thiago Motta ha preferito puntare su McKennie nel ruolo di terzino sinistro. L'esterno italiano ha commesso un errore sul goal che ha portato al goal di Sottil, scivolando e perdendo palla. Ci sono però possibilità che Cambiaso si riprenda comunque il posto da titolare in difesa. Motta scioglierà i dubbi nei prossimi due giorni ma l'italiano spera.