La Juventus ritrova il sorriso con importanti recuperi in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe. Savona, Adzic e Vlahovic sono tornati a disposizione di Thiago Motta, un'iniezione di fiducia per una squadra che punta a consolidare la propria posizione nei vertici della Serie A e avanzare in Europa.



Dusan Vlahovic, il bomber serbo, sarà schierato titolare già dalla prossima gara. Dopo un periodo di stop a causa di un risentimento muscolare, il numero 9 bianconero sembra aver recuperato pienamente. Il suo ritorno è cruciale per l’attacco della Juventus, considerando l’importanza della sua capacità di finalizzazione e del suo apporto nella manovra offensiva. Vlahovic ha mostrato un ottimo stato di forma negli ultimi allenamenti, confermando di essere pronto a guidare il reparto avanzato.



Un'altra notizia positiva riguarda il ritorno di Savona, che ha smaltito i problemi fisici delle ultime settimane. Tuttavia, il suo minutaggio è ancora da valutare. Lo staff medico e tecnico sta lavorando con attenzione per gestire il suo rientro senza rischiare ricadute. Savona è un giocatore chiave per il centrocampo bianconero, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di recuperare palloni, e la sua presenza potrà rivelarsi decisiva nelle prossime partite.