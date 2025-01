Verso Juventus-Benfica, ancora una chance per Mbangula: così è diventato irrinunciabile

Getty Images



Verso Juventus-Benfica, giocherà Mbangula?

Cresce l'attesa per la sfida didi questa sera train programma all'Allianz Stadium di Torino che per l'occasione ha fatto registrare un tutto esaurito, pubblico delle grandi occasioni. Qualche ora e il tecnicoscioglierà gli ultimi dubbi di formazione verso questa sfida decisamente importante. Chi però dovrebbe ottenere ancora una volta una maglia da titolare èche sta scalando le gerarchie diventando sempre più giocatore chiave nel gioco di Thiago Motta.

Il giocatore belga che, è sempre bene ricordarlo, nella passata stagione giocava nella Juventus Next Gen, si è lentamente fatto spazio nella rosa di Thiago Motta gara dopo gara. Tanto che in questa Serie A ha gia collezionato in bianconero 16 presenze condite da 3 goal e due assist a referto. In questa Champions invece quattro gare ma nessuna rete. Un talento cresciuto nelle giovanili della Juventus partendo dall'Under 17. Questa sera avrà ancora un occasione, in una notte speciale. Thiago Motta però in questo momento sembra non poter rinunciare all'estro, imprevedibilità e guizzo in più. Per creare superiorità numerica e azioni pericolose. Quindi, anche questa sera, l'occasione per Sam.





