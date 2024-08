Mancano solo quattro giorni all'inizio del campionato della, che debutterà nella prima giornata di Serie A con la sfida contro il Como, posticipata a lunedì sera. Tra un calciomercato ancora in evoluzione, che dovrebbe portare aquattro nuovi giocatori, e un'infermeria occupata da tre indisponibili, l'allenatore ha iniziato ieri a preparare l’esordio con un gruppo di giocatori estremamente ridotto. Nicolò, Jonase Samueloffriranno un minimo di profondità alla panchina bianconera, ma oltre a loro, Motta si troverà a inaugurare ufficialmente l'Allianz Stadium con solo due giocatori di movimento disponibili oltre ai titolari. Saranno assenti per infortunio, mentre otto giocatori, attualmente fuori dal progetto, sono in attesa di conoscere il proprio futuro.