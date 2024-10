Manca sempre meno al derby d'Italia tra, in cui un duello da tenere d'occhio sarà sicuramente quello tra(quest'ultimo protagonista di una sfida in famiglia con il fratello bianconero Khephren): il serbo e il francese sono i due giocatori che hanno segnato più goal in Serie A nell’anno solare 2024, rispettivamente 15 e 15. Tuttavia, il Meazza è lo stadio in cui l’attaccante bianconero ha giocato più gare (sette) senza segnare nella competizione, mentre il figlio d'arte è quello che ha realizzato più centri (cinque) in casa nel torneo in corso.