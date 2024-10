Le parole di Massimoa Radio Serie A:"Secondo me è una partita in cui le due squadre possono alzare il livello rispetto alla Champions. Mi aspetto che l’Inter possa partire forte e in modo più convinto della Juventus. Si parla di chi perde di più dalle assenze, ma io penso che i bianconeri abbiano qualcosa in più di cui lamentarsi. Loro hanno bisogno di più continuità, dato che sono all’inizio di un percorso. L’Inter è una squadra che manovra bene: cambia marcia quando, arrivando ai due attaccanti, questi ultimi riescono a incidere. Vediamo quale atteggiamento avrà la Juventus, ma fino ad adesso è stata impeccabile. I bianconeri accettano il due contro due centrale. Da quel duello secondo me dipenderà l’esito finale".