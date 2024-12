Da quando esiste il girone unico in Italia (1929/1930), lain match ufficiali solo tre volte nella storia ha incontrato squadre extra-europee: nelle tre finali di Coppa Intercontinentale, sempre contro club argentini (l'Independiente nel 1973, l'nel 1985 e ilnel 1996). L'ultima partita ufficiale giocata dalla Vecchia Signora contro una formazione extra-europea risale al 26 novembre 1996, vittoria 1-0 sul River Plate nella finale di Coppa Intercontinentale (match deciso da una rete di Alessandro Del Piero). Al prossimo Mondiale per Club la Juve incontrerà, oltre al Manchester City, ile l', con cui non ci sono precedenti nella storia.